Представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал неприемлемыми требования России о нерасширении НАТО на восток. Дипломат рассказал о своем видении проблем в отношениях с РФ в интервью немецкому изданию Die Welt.

«Требования гарантий безопасности и прекращения расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — подчеркнул Боррель.

Боррель также обратил внимание на форму сделанных РФ предложений, впервые, по его словам, сформулированных в письменной форме. «Так делают только победители: говорят, что это и то — мои условия», — констатировал он.

Представитель Евросоюза по иностранным делам уверен, что переговоры с Россией должны затрагивать не только ситуацию с Украиной и расширение НАТО, но и «все нарушения с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году». «„Ялты-2“ быть не может. А если так, то это (новые договоренности — прим. Т-и) должен быть „Хельсинки-2“», — пояснил он.

Кроме того, дипломат уточнил позицию Евросоюза: «Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает своими внутренними делами».

Ранее российский МИД передал США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. На традиционной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток.