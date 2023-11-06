Боррель назвал конфликт между Израилем и Палестиной коллективным провалом

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал конфликт между Израилем и Палестиной моральным и политическим провалом международной дипломатии, которая не приложила достаточно усилий для разрешения проблемы. Об этом передает ТАСС.

«Происходящая трагедия на Ближнем Востоке — это результат коллективного политического и морального провала. И израильский, и палестинский народы платят высокую цену за этот провал, и она будет только расти», — утверждал он, выступая с программной речью на конференции послов ЕС.

Боррель подчеркнул, что «этот моральный и политический провал — результат реального недостатка желания решить проблему».

Он добавил, что последствия конфликта можно увидеть во всем мире, включая страны ЕС, и призвал бороться с проявлениями антисемитизма и антиисламизма в Европе, где только во Франции за месяц произошли свыше 1 тыс. антисемитских актов.

«Нужно избегать импорта ближневосточного конфликта в Европу», — заявил Боррель.

Ранее, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», глава российского МИД Сергей Лавров обвинил западных политиков в том, что они провоцируют крупный конфликт на Ближнем Востоке.