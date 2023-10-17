Небензя заявил, что Совбез ООН снова стал заложником эгоистических устремлений Запада

Голосование в Собвезе ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции, которая призывает прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта, продемонстрировало, кто на самом деле выступает за перемирие в секторе Газа, а кто преследует узкокорыстные политические цели. Об этом на заседании СБ сказал постпред РФ Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Считаем, что сегодняшнее голосование членов Совета безопасности очень показательно», — подчеркнул дипломат и выразил сожаление, что совет в очередной раз стал заложником эгоистических устремлений делегаций западных стран.

«Это единственная причина, по которой он не смог направить четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию, — сказал Небензя. — А ведь речь идет о крупнейшей вспышке насилия на Ближнем Востоке за последние десятилетия».

По его словам, западные делегации поставили крест на ожиданиях мирового сообщества о том, что Совбез ООН остановит кровопролитие.

Соавторами проекта российской резолюции выступили 25 стран, в том числе Беларусь, Египет, Пакистан, Саудовская Аравия и Турция. Он содержит призыв к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, осуждает насилие и боевые действия в отношении мирных граждан и призывает к безопасному освобождению всех заложников. Авторы также выступали за беспрепятственное обеспечение гуманитарной помощью и создание условий для эвакуации гражданских.

Документ поддержали Россия, КНР, ОАЭ, Габон, Мозамбик, проголосовали против Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Япония, еще 6 стран воздержались. В результате проект не набрал необходимые 9 голосов «за».