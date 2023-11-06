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Лавров заявил, что Запад подталкивает Ближний Восток к большой войне
Западные политики провоцируют крупный конфликт на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на марафоне общества «Знание», который проходит в рамках Международной выставки-форума «Россия».
«Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны», — приводит слова министра РИА Новости.
Сергей Лавров заметил, что такая ситуация прослеживается и на Украине и итог подобной политики один – утрата или ослабление государственности. Министр подчеркнул, что Запад привык решать свои проблемы за счет других, эксплуатировать чужие ресурсы и надеется править миром, влезая во внутренние дела государств.
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