Лавров заявил, что Запад подталкивает Ближний Восток к большой войне

Западные политики провоцируют крупный конфликт на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на марафоне общества «Знание», который проходит в рамках Международной выставки-форума «Россия».

«Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны», — приводит слова министра РИА Новости.

Сергей Лавров заметил, что такая ситуация прослеживается и на Украине и итог подобной политики один – утрата или ослабление государственности. Министр подчеркнул, что Запад привык решать свои проблемы за счет других, эксплуатировать чужие ресурсы и надеется править миром, влезая во внутренние дела государств.