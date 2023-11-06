news_header_top_970_100
Руc Тат
Политика 6 ноября 2023 13:10

Лавров заявил, что Запад подталкивает Ближний Восток к большой войне

Скопировать ссылку

Западные политики провоцируют крупный конфликт на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на марафоне общества «Знание», который проходит в рамках Международной выставки-форума «Россия».

«Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны», — приводит слова министра РИА Новости.

Сергей Лавров заметил, что такая ситуация прослеживается и на Украине и итог подобной политики один – утрата или ослабление государственности. Министр подчеркнул, что Запад привык решать свои проблемы за счет других, эксплуатировать чужие ресурсы и надеется править миром, влезая во внутренние дела государств.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ 4 ноября, на ней начал работу стенд-киберсфера Татарстана. Ранее Раис Рустам Минниханов сообщал, что в рамках масштабного события республика проведет мероприятия, приуроченные к дате «100 дней до Игр Будущего».

#Сергей Лавров
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100