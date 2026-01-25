Бородавко заявил, что результаты Коростелева и Непряевой соответствуют ожиданиям

Фото: flgr.ru

Результаты Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в масс-старте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам соответствуют ожиданиям тренерского штаба сборной России, заявил «Спорт-Экспрессу» старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

«Мы правильно оценивали ситуацию, как выйти с наименьшими потерями на старт и в максимальной форме. На сегодняшний день мы видим, что адаптация Коростелева и Непряевой проходит успешно, они уже привыкли к снегу и более высоким скоростям. Результаты подтверждают наши ожидания», – сказал Бородавко.

В воскресенье Коростелев занял восьмое место, уступив победителю – норвежцу Йоханнесу Клебо – 52,9 секунды. Непряева также финишировала восьмой, показав результат 56 мин. 41,1 сек.