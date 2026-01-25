news_header_top
Дарья Непряева заняла восьмое место в масс-старте Кубка мира в Гомсе

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Российская лыжница Дарья Непряева, представляющая Татарстан на внутренних соревнованиях, заняла восьмое место в масс-старте на 20 км классическим стилем на предолимпийском этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе. Последнюю гонку перед Играми-2026 она преодолела за 56 минут 41,1 секунду, уступив победительнице 47,2 секунды.

Уверенную победу одержала финская спортсменка Юханна Матинтало, показавшая результат 55.53,9. Второе и третье места заняли Джессика Диггинс из США и норвежка Астрид Эйре Слинн, уступившие лидеру 0,9 и 1,7 секунды соответственно.

Для 23-летней Непряевой, которая является действующей обладательницей Кубка России, этот старт стал финальной проверкой формы перед Олимпиадой в Италии.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Масс-старт. Классический стиль. Женщины:

1. Юханна Матинтало (Финляндия) — 55.53,9.

2. Джессика Диггинс (США) — отставание 0,9.

3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1,7.

4. Кертту Нисканен (Финляндия) +7,4.

5. Катарина Хенниг (Германия) +9,5…

8. Дарья Непряева (Россия) +47,2.

