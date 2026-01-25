Коростелев занял восьмое место в масс-старте на этапе Кубка мира в Гомсе

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Обладатель Кубка России 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв (представитель Татарстана во внутрероссийских соревнованиях) занял восьмое место в масс-старте классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира 2025/2026 в швейцарском Гомсе. Этот этап стал последним перед Олимпиадой-2026.

Российский спортсмен преодолел дистанцию в 20 км за 49 минут 21,9 секунды.

Итоговые места седьмого этапа Кубка Мира