Коростелев занял восьмое место в масс-старте на этапе Кубка мира в Гомсе
Обладатель Кубка России 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв (представитель Татарстана во внутрероссийских соревнованиях) занял восьмое место в масс-старте классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира 2025/2026 в швейцарском Гомсе. Этот этап стал последним перед Олимпиадой-2026.
Российский спортсмен преодолел дистанцию в 20 км за 49 минут 21,9 секунды.
Итоговые места седьмого этапа Кубка Мира
- Йоханнес Клебо (Норвегия) – 48.29,0.
- Эмиль Иверсен (Норвегия) – отставание 5,6.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – +7,0.
- Ховард Мосеби (Норвегия) – +50,3.
- Андреас Рее (Норвегия) – +51,2.
- Эрик Вальнес (Норвегия) – +51,7.
- Маттис Стенсхаген (Норвегия) – +52,1.
- Савелий Коростелев (Россия) – +52,9.