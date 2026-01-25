news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 25 января 2026 17:28

Коростелев занял восьмое место в масс-старте на этапе Кубка мира в Гомсе

Читайте нас в
Телеграм
Коростелев занял восьмое место в масс-старте на этапе Кубка мира в Гомсе
Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Обладатель Кубка России 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв (представитель Татарстана во внутрероссийских соревнованиях) занял восьмое место в масс-старте классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира 2025/2026 в швейцарском Гомсе. Этот этап стал последним перед Олимпиадой-2026.

Российский спортсмен преодолел дистанцию в 20 км за 49 минут 21,9 секунды.

Итоговые места седьмого этапа Кубка Мира

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 48.29,0.
  2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – отставание 5,6.
  3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – +7,0.
  4. Ховард Мосеби (Норвегия) – +50,3.
  5. Андреас Рее (Норвегия) – +51,2.
  6. Эрик Вальнес (Норвегия) – +51,7.
  7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – +52,1.
  8. Савелий Коростелев (Россия) – +52,9.
#Савелий Коростелев #Федерация лыжных гонок РФ #лыжные гонки #федерация лыжных гонок рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Вековой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны из Тукаевского района

Вековой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны из Тукаевского района

24 января 2026
Специалисты объяснили, как продлить жизнь гаджетов

Специалисты объяснили, как продлить жизнь гаджетов

24 января 2026