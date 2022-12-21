В России начали развертывать новейшие баллистические ракеты «Сармат»

В России началось развертывание новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Об этом на расширенной коллегии Минобороны РФ рассказал глава ведомства Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса „Сармат“ в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию», — объявил министр.

По словам Президента России Владимира Путина, в скором времени ракета поступит на боевое дежурство.