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Политика
21 декабря 2022  16:35

В России начали развертывать новейшие баллистические ракеты «Сармат»

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В России началось развертывание новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Об этом на расширенной коллегии Минобороны РФ рассказал глава ведомства Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса „Сармат“ в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию», — объявил министр.

По словам Президента России Владимира Путина, в скором времени ракета поступит на боевое дежурство.

#сармат
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