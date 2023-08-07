Активиста из Татарстана задержали в Волгограде во время автопробега на «Сарматмобиле»

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Сотрудники ДПС Волгограда задержали координатора «Национального освободительного движения» в Казани Равиля Гарифуллина, совершавшего автопробег по российским городам на своем «Сарматомобиле». Об этом активист сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Гарифуллина, сначала с его «тюнингованного» под ракетоноситель автомобиля сняли флаги, а затем доставили с соратниками в один из отделов полиции города. Инцидент, о котором идет речь, произошел 5 августа. Вечером того же дня активист сообщил, что с него взяли подписку о не выезде и явке в суд. Разбирательство было назначено на понедельник.

В день суда на странице Гарифуллина не появилось новой информации об инциденте. Однако, он опубликовал фотографию с одиночным пикетом в центре Волгограда.