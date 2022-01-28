Большунов разогнал норвежских журналистов на тренировке в Италии перед ОИ

Российский лыжник Александр Большунов, который выступит в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине, попал в скандальный инцидент с журналистами из Норвегии.

По сообщению корреспондента телеканала NRK, российский спортсмен требовал от норвежских журналистов не мешать тренировкам, которые в эти дни проводятся в итальянском Сайзер Альм. Большунов буквально разогнал корреспондентов и операторов СМИ.

Ранее в сборной России по лыжным гонкам опровергли слухи о вспышке коронавируса в команде, а тренер олимпийской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал первый положительный тест на коронавирус.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее стало известно расписание олимпийского турнира по фигурному катанию.