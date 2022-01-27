Тренер олимпийской сборной России по биатлону сдал положительный тест на ковид

Тренер олимпийской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал первый положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

По информации телеканала, результат второго теста должен прийти сегодня.

Стоит отметить, что вылететь в Китай на Олимпийские игры не смогли биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также старший тренер женской команды Михаил Шашилов. У них возникли проблемы с документами.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее стало известно расписание олимпийского турнира по фигурному катанию.