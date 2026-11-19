Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял к рассмотрению апелляцию трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказать ему в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«CAS подтверждает получение апелляции Александра Большунова по поводу статуса нейтрального спортсмена. Апелляция была зарегистрирована в CAS 16 ноября 2026 года», — говорится в заявлении.

Напомним, 13 ноября стало известно, что FIS не предоставила российскому лыжнику нейтральный статус, необходимый для допуска к международным соревнованиям.