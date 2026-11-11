Тяжелый Большунов и отбор на Кубок Мира: что происходит на гонках в Хантах

Через две недели в финской Руке стартует первый этап Кубка Мира по лыжным гонкам. И в эти дни в Ханты-Мансийске лучшие представители этого вида спорта бьются за право попасть в число избранных. Бегут и те, кто по тренерскому решению уже прошёл, но всё ещё не получил нейтральный статус. Подробнее – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если завтра допуск, Большунов провалится?

За последнее время разговоров вокруг лыжных гонок так много, а нейтральные статусы выдаются каждую неделю, и обычный нейтральный зритель уже запутался, кто из российских лыжников и куда попадает. Давайте освежим главное. Первое – без отбора на Кубок Мира (в Руке и Тронхейме) по решению тренерского совета прошли Большунов (нет нейтралки), Коростелев (есть статус), Ардашев (нет нейтралки) и Терентьев (нет нейтралки). У женщин – Терентьева (со статусом), Степанова (без статуса), Пеклецова (имеет статус), Баранова (нет статуса).

Второе. Тут стоит отметить несколько вещей. Например, тех же Коростелева, Терентьеву и Непряеву с Волковым пригласили на предсезонный турнир в финский Муонио. Парадоксально, что ни Дарья, ни Сергей в Ханты не поехали. Хотя, возможно, им кулуарно уже дали понять, что они пройдут в команду без этого самого отбора.

А вот кто полетел на Восток России – это трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Лыжник сборной Татарстана (на российских соревнованиях), по сути, привилегирован. Но, поскольку заветного допуска еще нет на руках, надо хотя бы просто вкатиться и набрать форму, тем более что лето у него, как вы знаете, получилось, мягко говоря, расхлябанное. И вчерашняя классика показала, что наши переживания неспроста – лишь 16-е место.

«Если говорить о первой гонке, то можно сказать, что Александр Большунов выглядит тяжело. За ним особое внимание и у прессы, в том числе иностранной, и у немногочисленных болельщиков на стадионе, которые, конечно, следили за Сашей отдельно и особенно сильно. Но я наблюдал на дистанции его ход и по равнинным отрезкам, и на подъемных участках трассы. И он выглядит тяжело. И видно, что нет резкости в движениях. Нет резкости, нет звенящей формы. И нет чувства, что Большунов сейчас в оптимальных кондициях», – отмечает журналист Иван Докукин в разговоре с «ТИ-Спортом».

Александр Большунов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Считаю, здесь нам всем надо выдохнуть. Ведь именно Большунов для нас пример того, как можно провалить одну гонку, а потом с блеском выступить на следующий день. Согласитесь, мы это уже видели.

Место под финским солнцем

Давайте расскажем о тех, кто приехал в Ханты, уже имея нужный статус, чтобы биться за отбор. И тут важно обозначить, что критерии отбора были расплывчаты, пока старший тренер сборной Егор Сорин не дал развернутый ответ:

«В дистанционных гонках изначально у нас было три освобожденных спортсмена – Александр Большунов, Савелий Коростелев, Сергей Ардашев. В спринте без отбора поехали бы Александр Терентьев, Егор Митрошин и Владислав Осипов. Но так как нейтральный статус из дистанционщиков получил только Коростелев, то у нас семь дистанционных мест распределяются по стартам в Ханты-Мансийске. Приоритет – на классическую гонку, поскольку на стартовых этапах Кубка мира будет две классические разделки, и на чемпионате мира в Фалуне – тоже. У девочек точно такие же критерии отбора», – сказал Сорин «Чемпионату».

Лидия Горбунова Фото: flgr.ru

Понимаю, что до сих пор может быть непонятно. Давайте разберем на примере – накануне десятка в женской классической гонке выглядела так: Лидия Горбунова, Алина Пеклецова, Екатерина Никитина, Руслана Дьякова, Евгения Крупицкая, Дарья Канева, Елизавета Маслакова, Арина Перевозчикова, Маргарита Антонова, Алена Баранова. Следуя логике и озвученным нормативам, в команду на Кубок Мира добавляются Лида, Катя и Руслана. Пеклецова, напомню, уже автоматом в сборной.

У мужчин – Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Иван Горбунов, Владислав Осипов, Егор Митрошин, Андрей Сахаров, Константин Тиунов, Матвей Кетов, Сергей Забалуев. Соответственно, на Кубок Мира ориентировочно едут Семиков, Червоткин и Якимушкин.

Важна ли тут ротация?

Но итоговый состав объявит тренерский штаб. Однако для этого им нужно посмотреть как минимум еще и коньковую гонку, чтобы делать уверенные выводы. Выбирая и собирая команду, нужно учитывать очень важный момент:

Егор Сорин Фото: flgr.ru

«Официально заявляется, что команда формируется на два этапа Кубка Мира в Норвегию и Финляндию, но по факту, учитывая логистические, визовые и иные сложности, состав могут ротировать не так охотно. Здесь тоже отдельное внимание стоит уделить именно этому процессу, чтобы не было так, что кто-то проводит не самый яркий сезон, но на Кубке Мира, а другие спортсмены в России набрали кондиции, здесь феерят, их не замечают и не берут на международные соревнования. Очень важно, чтобы этот аспект с ротацией был налажен. Это принципиально важно», – уверен журналист Иван Докукин.

Ведь мы все понимаем, что в Хантах сейчас не просто важное событие в масштабах страны, но и важное событие в жизни каждого из этих лыжников. А потому надо быть на высоте и уже тут показать, почему именно они должны поехать и обыгрывать сильнейших соперников в мире.