«Большое спасибо за тяжелый труд»: Минниханов оценил успехи аграриев Татарстана

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале оценил достижения аграриев региона — сегодня проходит итоговое заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«Республика всегда славилась трудолюбивыми сельчанами. Аграрии собрали более 3,6 млн тонн зерна, 1,7 млн тонн сахарной свеклы, надои молока достигли почти 2,2 млн тонн. Республика полностью обеспечивает себя продукцией животноводства!» — перечислил результаты отрасли Раис РТ.

Отдельная Минниханов поблагодарил представителей АПК за поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО): по его словам, «сотни тонн сельхозпродукции отправлены бойцам». Кроме того, открыты магазины Татпотребсоюза в подшефных Татарстану Лисичанске и Рубежном в Луганской народной республике.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«Хочу поблагодарить всех тружеников села за их самоотверженный труд и неоценимый вклад в успехи нашей республики!» — написал Рустам Минниханов.

«Сезгә тырыш хезмәтегез өчен зур рәхмәт белдерәм. Алда торган бурычларны бергәләп нәтиҗәле хәл итәрбез дип ышанам. Барыгызга да исәнлек-иминлек, эшегездә уңышлар телим (в переводе с татарского — „Хочу сказать вам большое спасибо за ваш тяжелый труд. Уверен, что вместе мы сможем эффективно решать стоящие перед нами задачи. Желаю вам здоровья, успехов в работе“)», — заключил он.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис РТ также выложил снимки со специализированной сельскохозяйственной выставки достижений АПК «ТатАгроЭкспо», которую он осмотрел сегодня.