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«Большое спасибо за тяжелый труд»: Минниханов оценил успехи аграриев Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале оценил достижения аграриев региона — сегодня проходит итоговое заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
«Республика всегда славилась трудолюбивыми сельчанами. Аграрии собрали более 3,6 млн тонн зерна, 1,7 млн тонн сахарной свеклы, надои молока достигли почти 2,2 млн тонн. Республика полностью обеспечивает себя продукцией животноводства!» — перечислил результаты отрасли Раис РТ.
Отдельная Минниханов поблагодарил представителей АПК за поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО): по его словам, «сотни тонн сельхозпродукции отправлены бойцам». Кроме того, открыты магазины Татпотребсоюза в подшефных Татарстану Лисичанске и Рубежном в Луганской народной республике.
«Хочу поблагодарить всех тружеников села за их самоотверженный труд и неоценимый вклад в успехи нашей республики!» — написал Рустам Минниханов.
«Сезгә тырыш хезмәтегез өчен зур рәхмәт белдерәм. Алда торган бурычларны бергәләп нәтиҗәле хәл итәрбез дип ышанам. Барыгызга да исәнлек-иминлек, эшегездә уңышлар телим (в переводе с татарского — „Хочу сказать вам большое спасибо за ваш тяжелый труд. Уверен, что вместе мы сможем эффективно решать стоящие перед нами задачи. Желаю вам здоровья, успехов в работе“)», — заключил он.
Раис РТ также выложил снимки со специализированной сельскохозяйственной выставки достижений АПК «ТатАгроЭкспо», которую он осмотрел сегодня.
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