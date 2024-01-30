Минниханов ознакомился с новинками агропромышленного комплекса на выставке «ТатАгроЭкспо»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Достижения и новинки агропромышленного комплекса продемонстрировали сегодня Раису Татарстана Рустаму Минниханову на специализированной сельскохозяйственной выставке достижений АПК «ТатАгроЭкспо». Экспозиция расположилась на площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо».

Первыми свою продукцию представили самозанятые, научные организации и малые формы хозяйствования. На стендах разместились новые сорта посевных культур, системы анализа почвы, а также препараты от сорняков и болезней растений.

Одним из самых необычных оказался стенд фермы, которая выращивает и разводит съедобных улиток. По словам основателя фермы Романа Матвеева, сейчас ниша такого производства полностью свободна, что позволяет продавать продукцию не только в Татарстане, но и по всей России.

Ферма по выращиванию улиток расположена в Лаишевском районе республики. «На всей нашей продукции есть надпись From Tatarstan, что очень радует», — подчеркнул Матвеев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самой масштабной частью экспозиции, конечно же, стал павильон с крупногабаритной техникой. Здесь Раису РТ показали различные сеялки, тракторы, комбайны, опрыскиватели и прочие сельскохозяйственные машины.

Одной из новинок стал СПГ-двигатель для тракторов, к серийному производству которого планируется приступить уже в начале следующего года. Кроме того, многие компании представили новейшие электронные системы для техники, повышающие производительность и снижающие затраты на эксплуатацию.

Всего в работе выставки принимают участие 253 компании из 35 регионов России и пяти зарубежных стран. Она открылась 29 января и продлится до 31 января.