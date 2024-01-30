Из-за засухи аграрии Татарстана заявили в страховые компании убытки на 176 млн рублей

В прошлом году в Татарстане из-за жары и засухи был объявлен режим ЧС. В страховые компании аграриями заявлено убытков на 176 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Но многие из них (убытков — прим. Т-и) не подтверждены. Или хозяйства не выполнили условия договора, или есть технологические упущения, либо франшиза превышает сумму выплат», — заявил докладчик.

Зяббаров попросил аграриев при страховании учитывать условия договора. «Ни одна компания по неподтвержденному ущербу не будет выплачивать», — предупредил он.

В прошлом году в республике было застраховано 567 тыс. гектаров посевов, что составляет 21% от всей посевной площади, уточнил глава Минсельхозпрода.

«Опасные природные явления — суховеи, почвенная засуха, заморозки. При заключении договоров страхования прошу это учесть», — подчеркнул он.