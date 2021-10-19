Большинство жителей России готово принять участие в переписи населения

Большинство жителей России, 85%, готово принять участие в стартовавшей в стране Всероссийской переписи населения. Это следует из социологического опроса, проведенного ВЦИОМ.

В частности, 43% респондентов заявили, что точно примут участие в переписи населения, а 42% — что скорее всего примут участие в ней. При этом точно не намерены переписываться лишь 3% опрошенных, а скорее всего не намерены — еще 5%. Кроме того, планируют принять решение позднее 4%, а 3% затруднились с ответом.

В той или иной степени осведомлены о переписи населения этого года 74% респондентов: 41% знают о ней, а 33% что-то слышали. Несмотря на пандемию коронавируса, ждут переписчиков у себя дома 43% опрошенных. Пройти перепись на портале госуслуг собирается 41%, а 9% хотят переписаться лично на стационарном участке.

В необходимости проведении Всероссийской переписи убеждены 58% опрошенных россиян. Что она «скорее нужна», полагает 31%. Впрочем, 5% заявили, что перепись скорее не нужна, а 2% — что она вообще не нужна. Затруднились ответить только 1% опрошенных.

Всероссийский опрос был проведен ВЦИОМ с 4 по 5 октября 2021 года по заказу медиаофиса Всероссийской переписи населения. В нем участие 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше. Методом опроса было телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для имеющейся выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечают социологи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, согласно данным сервиса SuperJob, из-за коронавируса число отказывающихся от участия в переписи выросло в полтора раза.

Всероссийская перепись населения стартовала в минувшую пятницу, 15 октября. Онлайн в ней принял участие Президент РФ Владимир Путин.