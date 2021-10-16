Из-за коронавируса число отказывающихся от участия в переписи выросло в полтора раза

В условиях подъема заболеваемости коронавирусом Covid-19 в РФ количество людей, отказывающихся от участия во Всероссийской переписи населения, за две недели увеличилось в полтора раза. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательской службой сервиса SuperJob.

Две недели назад не участвовать в переписи планировал каждый пятый респондент, а теперь к такому решению склоняются уже трое из десяти опрошенных. При этом уменьшилось число не только собирающихся принять переписчика у себя дома (16% и 11% соответственно), но желающих переписаться онлайн (58% и 52%).

«Судя по комментариям опрошенных, снижение готовности принять дома переписчиков вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки по Covid-19, а уменьшение числа желающих переписаться на сайте госуслуг — скептическими настроениями <…>», — отмечают аналитики.

Женщины чаще мужчин готовы удаленно принять участие в переписи — 58% и 47% соответственно. Также намерены переписаться с помощью портала госуслуг и 58% вакцинированных от коронавируса.

Мужчины чаще не хотят участвовать в переписи населения, чем женщины (33% и 28%), а лица младше 34 лет — чаще, чем люди старше 45 (34% и 25%). «Больше всего же противников переписи — среди антипрививочников (44%)», — констатируют исследователи.

В опросе, который прошел 13 и 14 октября, приняли участие 1600 представителей экономически активных граждан из 369 населенных пунктов всех федеральных округов.

Всероссийская перепись населения стартовала накануне, 15 октября. В ней онлайн уже принял участие Президент РФ Владимир Путин, о чем сообщало ИА «Татар-информ».