Большинство россиян высказались против налога на бездетность

Подавляющее большинство граждан России (87%) высказались против введения налога на бездетность. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Superjob.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести дополнительный налог для россиян, которые не имеют детей.

Почти две трети (61%) опрошенных высказались однозначно против такого нововведения, четверть заявили, что они скорее против, нежели за. Чаще свое несогласие выражали женщины (92%), нежели мужчины (83%). Как правило, против налога высказываются россияне в возрасте до 34 лет.

Также свое несогласие с принятием такой нормы высказали и бездетные россияне – 96% опрошенных, которые не имеют детей, но хотят их в будущем, и 98% респондентов, у кого нет детей и нет желания их заводить.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец назвала налог на бездетность спорной инициативой.