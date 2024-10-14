Детский омбудсмен Татарстана назвала налог на бездетность спорной инициативой

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Спорной инициативой назвала Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» предложение депутата Госдумы РФ Андрея Гурулева о вводе в России налога на бездетность.

По ее словам, для ввода такой инициативы нужен детальный анализ ситуации и причин, по которым у людей отсутствуют дети.

«Очень спорная инициатива. С одной стороны, нам нужно пополнять бюджет, в том числе на увеличение выплат для семей с детьми. С другой стороны, бывают обстоятельства, когда люди по каким-либо медицинским причинам не могут иметь детей. Либо человек не встретил свою судьбу», – отметила омбудсмен.

Ранее мнением об инициативе поделился с журналистами пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что для ее обсуждения требуется анализ, в том числе и опыта СССР, где по словам официального представителя Кремля, такой налог взымался.

«Важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно», – цитируют Пескова «РИА Новости».