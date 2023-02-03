Большинство компаний России оказывают мобилизованным финансовую помощь

Российские компании готовы оказывать финансовую, психологическую и юридическую помощь своим сотрудникам в период частичной мобилизации. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного Ассоциацией менеджеров (АМР) среди более чем 200 российских фирм. Результатами одно из ведущих деловых объединений России, образованное в 1999 году, поделилось с «Татар-информом».

По данным АМР, 57% российских компаний оказывают финансовую, 30% — юридическую, а 13% — и психологическую помощь сотрудникам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации. Еще 43% организаций высказали готовность оказывать материальную помощь, закупая необходимые вещи и снаряжение. При этом 13% опрошенных ассоциацией респондентов сообщили, что либо у них нет подобных программ поддержки, либо они сотрудникам просто не понадобилась (4%). Примечательно, что чаще всего инициатива по поддержке мобилизованных сотрудников исходила от руководства организаций (81%).

При этом 9% опрошенных Ассоциацией компаний сообщили, что готовы оказывать вернувшимся после прохождения службы сотрудникам психологическую помощь и, если потребуется, медицинскую поддержку. В 38% организаций заявили, что тоже готовы оказывать поддержку, но лишь по запросу сотрудников. 24% респондентов ответили, что программ адаптации для таких работников пока не разрабатывали. Впрочем, в 29% компаний уже рассматривают их введение.

В целом, по данным опроса АМР, в почти половине компаний оказались мобилизованы от 1 до 3% сотрудников. Более ощутимо это сказалось на рынке труда специалистов сферы IT (22% компаний), а также узкопрофильных специалистов (48%). Кроме того, сильнее других дефицит кадров проявился в таких сферах, как финансы и бухгалтерия, продажи, административный персонал. Меньше последствия частичной мобилизации затронули такие сферы, как юриспруденция, маркетинг и PR, логистика и производство.

Вместе с тем относительное большинство участников опроса АМР (36%) сообщило, что не ощутило кадрового дефицита в связи с частичной мобилизацией, а 27% смогли заменить мобилизованных сотрудников специалистами внутри компании. 18% ответили, что на места мобилизованных пришлось нанимать новых сотрудников. А вот в 19% компаний, принявших участие в опросе, признались, что мобилизованных заменить другими специалистами пока не удалось.

На вопрос о бюджетах, выделенных в компаниях для поддержки мобилизованных сотрудников и их семей, треть опрошенных респондентов ответила, что на эти цели в их компаниях было потрачено до 0,5 млн рублей. Еще 16% потратили от 0,5 до 1 млн рублей, 11% — от 1 до 3 млн рублей, а 21% — свыше 5 млн рублей.