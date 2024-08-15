Больше триллиона: потребительский спрос в Татарстане рекордно вырос за полугодие

В абсолютных цифрах оборот розницы в Татарстане приблизился к 750 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оборот розничной торговли в Татарстане приблизился к 750 млрд рублей

Динамика оборота розничной торговли в Татарстане остается высокой – по итогам первого полугодия 2024-го рост показателя составил 12,3% к аналогичному периоду 2023-го. Для сравнения, годом ранее за этот же период, но, естественно, к первому полугодию 2022-го, розница выросла «всего» на 4,9%. А за весь прошлый год – на 11,3% (ко всему 2022-му).

В абсолютных цифрах оборот розницы в Татарстане приблизился к 750 млрд рублей (годом ранее за тот же период– более 624 млрд, а за 2023-й в целом – 1,4 трлн). Продуктовый сегмент, включая напитки и табак, вырос за указанный период на 5,4%, или до 334 млрд рублей, а непродовольственный – на 18,4%, или до 415,5 млрд рублей. Понятно, что в этих цифрах «зашито» и объективное удорожание как продуктов, так и, в особенности, «непродов» (в частности, легковых автомобилей), связанное, в числе прочего, с разгоном инфляции. Тем не менее, рост потребления в любом случае очевиден.

Платные услуги населению в Татарстане за январь – июнь 2024-го также выросли – на 6,1% до 228,2 млрд рублей, а рынок ресторанов и кафе – на 6,3% до 37,2 млрд рублей.

В итоге суммарный оборот розницы, общепита и услуг населению за первое полугодие 2024-го в Татарстане уже превысил 1 трлн рублей (годом ранее было 865 млрд). При том что Минэкономики РТ ранее прогнозировало на весь этот год планку в 1,4 трлн рублей (взятую еще в прошлом), с ростом к прошлому году всего в 2,5%.

В Татарстанстате не рассчитывают динамику этого агрегатного показателя, а впрямую сравнивать две цифры, конечно, нельзя. Но рост явно ощутимый. Для сравнения: по оценке Минэкономразвития РФ, суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг населению по итогам полугодия по всей России вырос на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года. По рознице позитивная динамика за этот период составила 8,8%, в платных услугах – 3,8%, а в ресторанах и кафе – 5,4%.

При этом, по расчетам федерального ведомства, динамика суммарного оборота в стране с марта начала замедляться. Если в феврале рост этого агрегата составлял 9,8% (по сравнению с тем же месяцем предыдущего года), то в марте – уже 8,5%, в апреле – 7,3%, в мае – 6,6%, а в июне – 5,6%. По сравнению с третьим кварталом 2023-го во втором квартале 2024-го темп замедлился почти в два раза – с 12,6% до 6,5%. Тем не менее, в июньском обзоре текущей ситуации в российской экономике Минэкономразвития РФ отмечало, что в первом месяце лета (и последнем – первого полугодия) потребительская активность в стране «оставалась на высоком уровне».

Данные: Татарстанстат

В Татарстане динамика в рознице по итогам первого квартала взлетала до 15,7%, в том числе до 7,5% в продовольственном и до 23,2% в непродовольственном сегментах. Во втором квартале темпы замедлились до 9,2%, 3,5% и 14,2% соответственно. Рынок общепита за первый квартал, в который вошли и новогодние праздники, и 8 Марта, в республике вырос на 4,5%, а за второй квартал – на 8%. По платным услугам в свежей сводке Татарстанстата есть данные только за первый квартал – тогда этот рынок вырос на 4,7%.

Итоги полугодия, таким образом, свидетельствуют о некоторой стабилизации потребительской активности.

Рынок общепита за первый квартал, в который вошли и новогодние праздники, и 8 Марта, в республике вырос на 4,5%, а за второй квартал – на 8% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На фоне существенного роста доходов населения...

Напомним, что принимая 26 июля решение о повышении ключевой ставки с 16% до 18%, в Банке России заявляли: несмотря на более чем полугодие жизни в рамках жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), потребительская активность в России остается высокой «на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений».

Действительно, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале, по данным Росстата, выросли на 9,6% в годовом выражении. И это оказалось рекордным квартальным уровнем с 2014-го, когда была изменена методология таких расчетов. За первое полугодие в целом рост составил тоже не слабые 8,1% (по итогам 2023-го было 5,8%).

Главный вклад в это счастье вносят, как нетрудно догадаться, трудовые доходы населения. Так, номинальная зарплата в России за январь – май выросла на 18,7%, а в реальном выражении (то есть за вычетом инфляции) – на 10,1% (данные за полугодие выйдут позже). В Татарстане динамика схожая – 19,3% и 10,8% соответственно. По оценке аналитиков Райффайзенбанка, все это является результатом сохраняющегося дефицита на рынке труда в частности и перегрева экономики в целом. При этом они отмечают, что «зарплаты растут „широким фронтом“ – среди отраслей нет явных лидеров, которые бы „вытягивали“ средний показатель».

По апрельскому прогнозу Минэкономразвития РФ, по итогам 2024-го реальные располагаемые доходы россиян должны вырасти на 5,2%. Очевидно, выйдет больше. Тем более что весенний прогноз не учитывал новые вводные: 31 июля Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременных выплат военным, которые заключат контракт для участия в СВО, до 400 тыс. рублей (вместо полагавшихся ранее 195 тыс. рублей).

Аналогичные меры глава государства рекомендовал принять и субъектам РФ. С 1 августа выплаты контрактникам в Татарстане выросли до суммарных 1,7 млн рублей, это один из самых высоких уровней в стране. «Высокие выплаты военнослужащим уже сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда, хотя бы из соображений удержания занятых», – объяснял в комментарии РБК экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов.

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале, по данным Росстата, выросли на 9,6% в годовом выражении Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

...и уверенных потребительских настроений

На этом фоне индекс потребительских настроений от Банка России сохраняется на уровне гораздо выше прошлогоднего. В июле по сравнению с июнем он, правда, немного уменьшился, но только из-за того, что респонденты «стали хуже оценивать благоприятность текущего момента для совершения крупных покупок». «При этом практически без изменений остались их оценки фактического изменения личного материального положения за последний год», – отметили в регуляторе.

В то же время склонность респондентов к потреблению в июле «несколько увеличилась». Так, доля опрошенных, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не сберегать их, выросла до 31,5% (плюс 1,3 к июню и 1,8% – в годовом выражении). При этом доля тех, кто предпочитает откладывать, почти не изменилась – 51,6% (это ниже среднего значения за период с 2016 года – 54,2%).

Правда, в июле по сравнению с июнем стало на 4% больше тех, кто предпочитает хранить деньги на банковских депозитах – их доля выросла до 46% (за год – более чем на 7%). Это максимум с июня 2014-го, что, очевидно, стало следствием роста процентных ставок по вкладам.

Впрочем, по расчетам аналитиков Альфа банка, склонность российских домохозяйств к сбережениям в сравнении с прошлым годом в реальности снизилась на четверть, а потому «сберегательная модель поведения населения ослабевает». В банке это считают следствием возросших инфляционных ожиданий: медианная оценка годовой инфляции выросла до 12,4% в июле с 11% в апреле.

Кредитная активность в России стала сокращаться только с июля, да и то в основном за счет ипотеки, выдача которой после июньского ажиотажа, связанного с прекращением срока действия льготных программ, закономерно рухнула вдвое. Во многом поэтому, по предварительной оценке Frank RG, в целом объем выданных кредитов физлицам в июле снизился на 25,3% к июню (или на 422,6 млрд рублей) и на 18,2% к июлю прошлого года (до 1,25 трлн рублей).

Зато рост объема выдач был зафиксирован в POS-, но особенно в автокредитовании. Показатели июля в этом сегменте оказались почти на 10% выше июня, что стало абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды. Одной из причин такой аномалии во Frank RG назвали повышение ЦБ ключевой ставки до 18% (по объемам продаж новых авто Татарстан, напомним, занимает пятое место в стране).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая 30 июля в Совете Федерации РФ, отметила: «Тот факт, что при высоких ставках граждане не только активно открывают вклады (что естественно), но и охотно берут кредиты на крупные покупки, <...> не укладывается в привычные представления». Аномалию она объяснила просто: « У значительной части граждан – не у всех, но все же это большая группа – заметно выросли доходы, а с ними и потребительская уверенность».

Рост объема выдач был зафиксирован в POS-, но особенно в автокредитовании Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Жесткости ДКП пока недостаточно для стабилизации расходов потребителей»

На этом фоне говорить о сворачивании потребительской активности пока рано, считает главный экономист Альфа банка Наталия Орлова. Хотя она не исключает, что во втором полугодии 2024-го «будет некоторое замедление темпов прироста потребления». Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец также уверена, что «второе полугодие станет периодом торможения (потребительной активности)».

Рост внутреннего спроса, продолжающий значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг, в ЦБ считают одной из основных причин разгона инфляции. В июле, по всей видимости, мы прошли пик роста цен – 9,1%, в начале августа Росстат зафиксировал замедление годовой инфляции до 9%. «Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), а для возвращения инфляции к цели – существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», – заявил Банк России 26 июля.

Повысив ключевую ставку до 18%, регулятор послал рынку четкий сигнал, что это не предел, и на ближайших заседаниях (очередное пройдет в сентябре), если ничего не поменяется, ее уровень может быть поднят еще выше. Однако, с учетом лагов действия ДКП, в Банке России все-таки рассчитывают, что за счет уже принятых мер «перегрев» экономики в течение второго полугодия удастся охладить, в том числе загасив и потребительскую активность. За счет этого инфляцию по итогам 2024-го регулятор надеется загнать в диапазон 6,5% – 7%, а к целевому таргету – 4% – вернуть уже в 2025-м.

«Жесткость ДКП заметна, но пока ее эффекта недостаточно для стабилизации расходов потребителей – они сохраняют высокие темпы роста», – отмечают аналитики Райффайзенбанка. По их мнению, несмотря на успех мер монетарной политики в активизации сбережений (рост депозитов населения в рублях сейчас превышает 30% в годовом выражении, это максимальный показатель с 2011-го), кредитная активность пока также не теряет динамики (рублевые потребкредиты растут примерно на 20% по году). «Это, на наш взгляд, является одним из ключевых факторов, который подталкивает ЦБ к сохранению жесткости на длительный период», – уверены в банке.

«Торможение происходит постепенно. Требуется значительное время, чтобы новый уровень процентных ставок повлиял на решения потребителей и бизнеса, на кредит и спрос, и как результат, на инфляцию. Этот срок три – шесть кварталов. Поэтому основной эффект от ранее принятых нами решений в полной мере проявится во второй половине 2024 года и далее», – заявил в интервью «Российской газете» зампред ЦБ Алексей Заботкин.

По его словам, ключевая ставка влияет на все процентные ставки в экономике – по депозитам, кредитам, облигациям, а чем они выше – «тем сильнее мотивация направлять дополнительные доходы на сбережения и, напротив, меньше желание брать кредиты. Соответственно, более высокий уровень ставок позволяет сделать спрос более умеренным. И быстрее устранить тот самый разрыв выпуска, который является главной причиной ускорения инфляции».