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В Татарстане выплаты контрактникам с 1 августа вырастут до 1,7 млн рублей
Граждане, заключившие контракт с Минобороны в Татарстане, смогут получить до 1 млн 705 тысяч рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО.
Таким образом, при заключении контракта в Татарстане единовременная денежная выплата составит 1,7 млн рублей:
- от Республики Татарстан – 1,005 млн рублей;
- от Министерства обороны РФ – 400 тыс. рублей;
- от муниципалитетов – до 300 тыс. рублей.
Помимо финансовой помощи, новым патриотам-контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым. Местные власти берут под опеку семьи бойцов.
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