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СВО 31 июля 2024 10:45

В Татарстане выплаты контрактникам с 1 августа вырастут до 1,7 млн рублей

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В Татарстане выплаты контрактникам с 1 августа вырастут до 1,7 млн рублей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Граждане, заключившие контракт с Минобороны в Татарстане, смогут получить до 1 млн 705 тысяч рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО.

Таким образом, при заключении контракта в Татарстане единовременная денежная выплата составит 1,7 млн рублей:

  • от Республики Татарстан – 1,005 млн рублей;
  • от Министерства обороны РФ – 400 тыс. рублей;
  • от муниципалитетов – до 300 тыс. рублей.

Помимо финансовой помощи, новым патриотам-контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым. Местные власти берут под опеку семьи бойцов.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.
#выплаты #военная служба по контракту #спецоперация
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