«Помочь с личной жизнью и рассрочку под 0% на авто»: что просят россияне у Деда Мороза

Взрослые россияне просят у Деда Мороза счастья в личной жизни, сил и падения процентных ставок по кредитам в 2025-м. Все письма от граждан опубликованы на сайте «Почта Мороза».

Интересно, что взрослые сразу признаются, что вели себя в 2024-м не очень хорошо, но обещают вести себя лучше в Новом году. Некоторые желают, чтобы 2025-й был проще 2024-го, пишет РИА «Новости».

Так, 38-летний Тема пишет, что работает в такси и просит подарить ему беспроцентную рассрочку на новый авто. «Бесплатно не надо, а вот в кредит ставки большие», уточняет автор письма.

27-летняя Юлия попросила волшебника, чтобы в 2025-м ее молодой человек сделал ей предложение, а Александра пишет, что хочет встретить в Новом году человека, которого полюбит.

Лера просит Дедушку дать ей сил, чтобы она могла справиться со всеми трудностями.

Некоторые россияне для конкретности прикрепляли даже артикулы на товары из интернет-магазинов в своем письме.