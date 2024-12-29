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«Помочь с личной жизнью и рассрочку под 0% на авто»: что просят россияне у Деда Мороза
Взрослые россияне просят у Деда Мороза счастья в личной жизни, сил и падения процентных ставок по кредитам в 2025-м. Все письма от граждан опубликованы на сайте «Почта Мороза».
Интересно, что взрослые сразу признаются, что вели себя в 2024-м не очень хорошо, но обещают вести себя лучше в Новом году. Некоторые желают, чтобы 2025-й был проще 2024-го, пишет РИА «Новости».
Так, 38-летний Тема пишет, что работает в такси и просит подарить ему беспроцентную рассрочку на новый авто. «Бесплатно не надо, а вот в кредит ставки большие», уточняет автор письма.
27-летняя Юлия попросила волшебника, чтобы в 2025-м ее молодой человек сделал ей предложение, а Александра пишет, что хочет встретить в Новом году человека, которого полюбит.
Лера просит Дедушку дать ей сил, чтобы она могла справиться со всеми трудностями.
Некоторые россияне для конкретности прикрепляли даже артикулы на товары из интернет-магазинов в своем письме.
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