«Больше миллиона доз уже поступило»: Как в Татарстане идет вакцинация против гриппа

В Татарстане продолжает набирать обороты прививочная кампания против гриппа. Медицинские работники и дети дошкольного возраста уже получили прививки для формирования коллективного иммунитета среди этих групп населения.

«Вакцинация продолжается. На сегодня мы получили около 50% всей заявленной вакцины, это 1 млн 180 тысяч доз. В основном, это “Ультрикс Квадри” для взрослых, “Совигрипп” и “Флю-М” для детей и взрослых. Вакцина поступила во все медицинские организации», – отметил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Дмитрий Лопушов Фото: © Абдул Фархан \ «Татар-информ»

За счет бюджета республики дополнительно закупили вакцину «Флю-М» для взрослых, ее уже развезли по поликлиникам.

По словам врача, в республике уже использовано 82,9% поступивших доз вакцины. Прививки сделали около 42% от запланированного числа, необходимого для формирования коллективного иммунитета.

«Сейчас у нас самое благоприятное время, когда можно получить прививку. Напомню, что иммунитет вырабатывается в течение двух недель. Именно поэтому сейчас лучше позаботиться о своем здоровье и сделать прививку», – подчеркнула заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Любовь Авдонина Фото: © Абдул Фархан \ «Татар-информ»

По словам санитарного врача, дети до шести лет привиты на 78% от запланированного количества, школьники – на 38%. При этом медицинские работники привиты на 100% от плана, это порядка 72% всех медработников республики. Работники сферы образования вакцинировались на 57% от запланированного числа.

Продолжают работать мобильные пункты вакцинации у станций метро, также недавно заработали круглосуточные пункты на двух казанских ж/д вокзалах. Есть и классический способ – прийти в поликлинику по месту жительства. Также можно объединиться с коллегами и пригласить медиков из ближайшего медучреждения – если желающих больше десяти человек, прививочная бригада приедет на место работы.

«На вокзалах прививается порядка 2-3 тысяч человек в день на каждом пункте. На станциях метро есть небольшой спад желающих, потому что все, кто хотел привиться, уже это сделали. Однако говорить о том, что пункты вакцинации у метро стоят без работы, я не могу. У станций метро привили порядка 20 тысяч человек, работа продолжается. Население активно пользуется этой услугой, мы их закрывать не планируем», – подчеркнул эпидемиолог Дмитрий Лопушов.