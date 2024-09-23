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На ж/д вокзалах в Казани заработают круглосуточные пункты вакцинации от гриппа
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С 24 сентября на железнодорожных вокзалах Казань-1 и Казань-2 заработают круглосуточные пункты вакцинации от гриппа. Об этом сообщают в Горздраве Казани.
Пройти вакцинацию возможно в медицинских пунктах по следующим адресам: улица Чернышевского, 36а и Вороского, 33.
Вакцинироваться можно в любое время суток. Для получения прививки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
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