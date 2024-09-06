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В Казани пункты вакцинации от гриппа у метро будут работать по новому графику
С 7 сентября пункты вакцинации от гриппа рядом с метро в Казани начнут функционировать по новому расписанию – с 8:00 до 18:00. Изменения связаны с уменьшением продолжительности светового дня.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что сделать прививку от гриппа можно у шести станций: «Авиастроительной», «Яшьлек», «Козьей Слободы», «Площади Тукая», «Проспекта Победы» и «Дубравной».
Прививку в этих пунктах вакцинации могут сделать взрослые от 18 лет при предъявлении паспорта. Прививать медики будут отечественной вакциной «Совигрипп».
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