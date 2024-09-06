news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 6 сентября 2024 16:46

В Казани пункты вакцинации от гриппа у метро будут работать по новому графику

Скопировать ссылку

С 7 сентября пункты вакцинации от гриппа рядом с метро в Казани начнут функционировать по новому расписанию – с 8:00 до 18:00. Изменения связаны с уменьшением продолжительности светового дня.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что сделать прививку от гриппа можно у шести станций: «Авиастроительной», «Яшьлек», «Козьей Слободы», «Площади Тукая», «Проспекта Победы» и «Дубравной».

Прививку в этих пунктах вакцинации могут сделать взрослые от 18 лет при предъявлении паспорта. Прививать медики будут отечественной вакциной «Совигрипп».

#вакцинация от гриппа
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100