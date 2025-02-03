Больше 4 тысяч школьников Татарстана познакомились с медицинскими профессиями

Школьники и студенты колледжей побывали в больницах Татарстана на фестивале «Ак халатлы фәрештәләр - Ангелы в белых халатах», чтобы познакомиться с медицинскими профессиями. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Казанского медицинского университета.

Фото: Пресс-служба КГМУ

«3 157 школьников и учащихся колледжей посетили День открытых дверей в Центральных районных больницах Татарстана, и 846 человек познакомились с ведущими клиниками Казани», – отметили в КГМУ.

Свои двери для будущих медиков открыли 45 районных больниц республики, четыре ведущие клиники Казани, а также институт фармации и медико-фармацевтический колледж Казанского медуниверситета, стоматологическая поликлиника КГМУ, Управление Роспотребнадзора по Татарстану и Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ.

Главная идея фестиваля – познакомить ребят с медицинскими профессиями непосредственно на месте будущей работы, чтобы у них появилось полное представление о профессии.

Фото: Пресс-служба КГМУ

«Надеюсь, эта встреча поможет вам определиться с выбором своего профессионального пути. Профессия врача – одна из самых сложных, но, безусловно, самая гуманная. Если вы чувствуете, что не можете без нее и действительно хотите стать врачом, провизором, социальным работником – мы ждем вас!» – сказал ректор КГМУ Алексей Созинов.

Впервые в этом году школьники смогли посетить фармацевтическое производство. Участникам фестиваля рассказали о профессии фармацевта и провизора и показали лаборатории и производственные помещения для разработки лекарственных препаратов.

Фото: Пресс-служба КГМУ

А 2 февраля более 200 обучающихся медицинских классов посетили Казанский государственный медицинский университет. Они встретились с ректором, прошли психологический тренинг, направленный на самоанализ и осознание мотивов выбора медицинской специальности, а также поучаствовали в квестах и викторинах.

Но мероприятия фестиваля на этом не заканчиваются. Так, с 3 по 12 февраля ежедневно в 16:00 лучшие преподаватели КГМУ будут читать популярные лекции. Их можно посетить лично в Казанском медуниверситете, по адресу Бутлерова, 49. С полным расписанием лекций можно познакомиться по ссылке.