«Они будут понимать, что их ждет»: в ДРКБ побывали школьники, мечтающие стать врачами

Сегодня по всему Татарстану проходит фестиваль «Ак халатлы фәрештәләр – Ангелы в белых халатах». Больницы и медицинские вузы сегодня открыли свои двери для школьников, которые в будущем хотят связать свою жизнь с медициной.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

В Детскую республиканскую клиническую больницу приехало порядка 85 учеников.

Им показали, как лечат в Центре детской онкологии, гематологии и хирургии.

Главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов, обращаясь к ученикам, назвал их будущими врачами и даже профессорами.

«Мы проведем для вас экскурсию. Сегодня вы услышите интересные лекции, истории и примеры. Побывав в ДРКБ, вы с еще большим желанием захотите стать врачом», – отметил он.

О том, как можно стать детским врачом и где необходимо для этого учиться, школьникам рассказал декан педиатрического факультета Казанского медуниверситета Иван Клюшкин.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Ребята приехали из разных школ Казани и даже из Высокой Горы, в основном это ученики медицинских классов. Старшеклассники признались: пока полностью не уверены, станут ли они в будущем медиками, но узнать, как работает больница, очень полезно и интересно.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Очень важно приходить на такие экскурсии. Дети выбирают эту профессию, если они не будут видеть реально, как люди работают, они не будут понимать, что их ждет», – подчеркнула учитель истории, обществознания и географии школы №1 Высокогорского района, классный руководитель 9-го «М» класса Лилия Гилязова в беседе с «Татар-информом».

Понять по школьнику, будет ли он в будущем врачом, конечно, нельзя. А вот по студенту опытный организатор здравоохранения это определить может без труда.

Фото: © Эвелина Киселёва/ «Татар-информ»

«По студентам, которые приходят к нам на дежурство или на практику, ординаторам, которые заканчивают учебу, – по ним сразу заметно, что за одним будущее – он светило, с другим надо поработать, а третий явно жалеет, что выбрал эту профессию. Ведь бывает, что за ребенка профессию выбирают родители, но не у всех получается стать медиком. Но те, у кого получается, отдают всего себя этой профессии», – отметил заместитель главного врача ДРКБ по хирургии Михаил Поспелов.