Директор Института фармации КГМУ: В Татарстане огромная нехватка фармацевтов

В день старта XIII фестиваля «Ангелы в белых халатах» в Казанском государственном медицинском университете прошел день открытых дверей по специальности «фармация». Главная идея фестиваля – знакомство с медицинскими и социальными профессиями прямо по месту работы.

Директор Института фармации КГМУ Руслан Мустафин рассказал о химико-фармацевтических базах в Казани, проведении экскурсий для школьников, современном оборудовании.

«Химия – это не только химический факультет, но и фармация. Такие экскурсии помогут школьникам, которые интересуются химией, хотят связать с ней свою жизнь», – уверен он.

В связи с этим Мустафин обратил внимание на наблюдающийся в Татарстане огромный дефицит кадров, так как многочисленные компании нуждаются в новых людях. «Это не только аптеки и фармкомпании, но и научные центры, бюро анализов, лаборатории», – пояснил специалист.

Отдельно Мустафин остановился на актуальности проблемы импортозамещения и о наличии иностранных студентов в Институте фармации. Всего здесь учатся 130 иностранцев, в основном из стран Северной Африки и Ближнего Востока (Египта, Туниса, Алжира, Ирана и Ирака).

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Затем прошла презентация, в ходе которой доцент Института фармации Татьяна Ахметова подробнее рассказала школьникам об этом подразделении медуниверситета.

«Есть возможность посетить новые места для работы и практики, пройти международные стажировки в разных странах. Например, в 2024 году наши студенты ездили в Казахстан», – заметила преподаватель КГМУ.

После этого сотрудники одной из фармацевтических компаний показали учащимся три лаборатории: химико-аналитическую, хроматографическую и анализа препаратов и сырья.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Ведущий химик-аналитик Ляйля Исхакова рассказала о приборах, необходимых для создания лекарств: кондуктометре для контроля воды и приготовления растворов, счетчике частиц для определения стерильности лекарства, хроматографе для подробного анализа препаратов.

Ученикам школ показали также производственные помещения для разработки лекарственных препаратов и их капсулирования, таблетирования, персональные и материальные шлюзы для работников компании.

Дарья Агеева