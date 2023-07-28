Больше 20 тысяч татарстанцев контактировали с больными корью

Любовь Авдонина

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане выявили 20 723 человека, которые контактировали с заболевшими корью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Ранее агентство сообщало, что в этом году в Татарстане корью заболели 83 человека.

Замруководителя ведомства напомнила, что круг контактных с больными Роспотребнадзор расширяет максимально. К ним относят не только семью, с который проживает больной, но и всех соседей по дому, коллег и даже одноклассников и одногруппников детей. Это делают потому, что корь имеет 100%-ую контагиозность, то есть очень заразна. Данное заболевание может распространяться по вентиляционным ходам.

Непривитые контактные подлежат обязательной вакцинации, это позволит защитить от болезни.

«Из числа контактных, 2900 человек необходимо было привить. На сегодня 80% из них охвачено вакцинацией по эпидпоказаниям» , – отметила Любовь Авдонина.