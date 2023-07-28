В Татарстане 83 человека заразились корью

Любовь Авдонина

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане продолжают регистрироваться случаи заболевания корью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41– иностранные граждане, среди них основная доля заболевших — прибывшие из Таджикистана, 33 человека», – отметила санитарный врач.

Фото: © «Татар-информ»

Любовь Авдонина добавила, что 67% всех заболевших не имели прививки против кори.

Напомним, что в начале прошлой недели деятельность частного детского центра в Набережных Челнах приостановили на 40 суток из-за вспышки кори. Оказалось, что ни один сотрудник этого учреждения и почти все дети не имели прививок против этого заболевания.