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В Татарстане 83 человека заразились корью
В Татарстане продолжают регистрироваться случаи заболевания корью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41– иностранные граждане, среди них основная доля заболевших — прибывшие из Таджикистана, 33 человека», – отметила санитарный врач.
Любовь Авдонина добавила, что 67% всех заболевших не имели прививки против кори.
Напомним, что в начале прошлой недели деятельность частного детского центра в Набережных Челнах приостановили на 40 суток из-за вспышки кори. Оказалось, что ни один сотрудник этого учреждения и почти все дети не имели прививок против этого заболевания.
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