«Большая честь»: Ирек Зиннуров оценил плюсы проведения летней Олимпиады в Казани

Двукратный призер Олимпийских игр по водному поло, президент ватерпольного клуба «Синтез» Ирек Зиннуров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» готовность Казани принять летние Олимпийские игры 2036 года. Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал столицу Татарстана в числе претендентов на проведение Олимпиады.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Если нам выпадет такой шанс — мы справимся! Казань и Татарстан обладают уникальным опытом проведения крупных международных соревнований, и не только Универсиады-2013, которая прошла на высочайшем уровне. Олимпиада для любого города — это шанс на качественный скачок в развитии», — сказал Зиннуров.

По его словам, благодаря Олимпийским играм-2014, город Сочи получил мощнейший импульс развития. После Олимпийских игр здесь осталось отличное инфраструктурное наследие: 360 км дорог и мостов, более 200 км железных дорог, 700 км инженерных сетей, 24 тысячи номеров в отелях, и это не считая спортивных объектов мирового уровня.

Также Зиннуров высказался о возможных ограничений для жителей Казани, если в столице Татарстана пройдут Олимпийские игры. «Про ограничения сейчас, наверное, думать рано. Вероятно, они будут, как и везде. В то же время, это того стоит. Олимпиада — это большая честь для города, которая, несомненно, положительно отразится на его туристическом потенциале», — подчеркнул Зиннуров.

Ранее ИА «Татар-информ» подготовило статью о шансах и готовности Казани принять летние Олимпийские игры 2036 года.