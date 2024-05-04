Большаков: Визит Минниханова в Гамбию как главы делегации РФ говорит о росте его статуса

Визит Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Гамбию в качестве руководителя российской делегации и главы Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» говорит о росте его статуса. Такое мнение высказал «Татар-информу» заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков.

«Думаю, что статус Раиса, безусловно, увеличивается, если он полетел как глава федеральной делегации. Вряд ли кто-то с этим будет спорить. Думаю, что это плюс Татарстану и показатель того, как развита в России современная парадипломатия. С точки зрения политической, с точки зрения статусности республики это достаточно важно», — сказал Большаков.

Подробнее о визите российской делегации в Гамбию во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым читайте в материале «Минниханов в Западной Африке: исламский саммит и нефть Гамбии».