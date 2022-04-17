Болгария запретила заходить в свои порты судам, зарегистрированным в РФ

Власти Болгарии запретили судам, зарегистрированным в России, заходить в морские и речные порты страны. Об этом сообщается на сайте болгарской Морской администрации.

Запрет распространяется на все корабли, зарегистрированные под российским флагом, а также на «все сада, сменившие российский флаг или регистрацию на флаг или регистрацию другого государства после 24 февраля 2022 года». Он начал действовать с полуночи 16 апреля.

В Болгарии имеются в общей сложности четыре порта: Бургас, Русе, Варна и Лом. При этом по-прежнему в них смогут заходить суда, терпящие бедствие и ищущие убежища, а также корабли, которые перевозят топливо, некоторые металлы, лекарственные препараты, продукты питания и различные сельскохозяйственные товары.

Накануне аналогичный болгарскому запрет ввели власти Румынии и Италии. Они закрыли свои порты для судов под российским флагом начиная с 17 апреля. Ранее Европейский Союз, приняв пятый пакет антироссийских санкций, ввел ограничения на доступ судов под российским флагом в порты стран ЕС.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили решение и начали ужесточать санкции против России.