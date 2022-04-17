Италия закроет свои порты для российских судов

Италия с 17 апреля закрывает порты для российских судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АNSA.

Запрет распространяется и на суда, которые сменили свой флаг после 24 февраля. Те корабли, которые находятся сейчас в итальянских портах, должны покинуть их, как только завершат свою коммерческую деятельность, пишет агентство.

Евросоюз в пятом пакете антироссийских санкций запретил европейским компаниям приобретать уголь и горючие сланцы в РФ (введение меры в действие отложили до августа 2022 года), автоперевозки по своей территории для российских и белорусских операторов, а также закрыл порты для судов из РФ.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили решение и начали ужесточать санкции.