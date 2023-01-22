Болгария по итогам расследования заявила о непричастности к теракту на Крымском мосту

Болгарские правоохранительные органы провели расследование, в ходе которого не обнаружили следов участия кого-либо из граждан страны в теракте на Крымском мосту, передает BNR со ссылкой на заявление прокурора республики Ивана Гешева.

«Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорично установили, что Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту», — написал прокурор на своей странице в «Твиттере».

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Позднее Национальный антитеррористический комитет заявил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин в рамках расследования сообщил, что взорвавшийся грузовик побывал в Болгарии, Армении и Грузии.