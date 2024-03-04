Более двух тысяч полицейских охраняли порядок на «Играх будущего» в Казани

Охрану общественного порядка в дни проведения «Игр будущего» в Казани обеспечивали порядка 2300 полицейских, а также представители Управления Росгвардии по РТ и члены добровольной народной дружины.

Прошедшие в столице Татарстана мероприятия посетили более 100 тысяч зрителей.

«Во время проведения мероприятий нарушений общественного порядка не допущено», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: t.me/IrinaVolk_MVD

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта. На церемонию открытия в столицу республики прибыли Президент России Владимир Путин и лидеры ряда стран, представители которых стали участниками состязаний. Торжественное закрытие состоялось накануне – в нем принимал участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил руководство страны, спортсменов и жителей республики за прошедшие «Игры будущего».