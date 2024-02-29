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Политика 29 февраля 2024 13:36

В России начнут предоставлять налоговые вычеты тем, кто проходит диспансеризацию

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В России со следующего года начнут предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно и на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«За последние годы у нас в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это одно из наших значимых достижений. Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью», – сказал глава государства.

Путин заметил, что среди россиян значительно снизилось употребление алкоголя и прежде всего крепкого. «Это, безусловно, сказывается на здоровье нации», – подчеркнул он.

Президент РФ также предложил за счет федеральных средств ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах и селах, не менее 350 спортивных объектов, где смогут заниматься дети и взрослые. На эти цели дополнительно за шесть лет будет направлено около 65 млрд рублей из федерального бюджета, уточнил он.

«Условия для занятий спортом должны быть в вузах, колледжах, школах и дошкольных учреждениях», – отметил Путин.

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