Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России начнут предоставлять налоговые вычеты тем, кто проходит диспансеризацию
В России со следующего года начнут предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно и на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
«За последние годы у нас в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это одно из наших значимых достижений. Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью», – сказал глава государства.
Путин заметил, что среди россиян значительно снизилось употребление алкоголя и прежде всего крепкого. «Это, безусловно, сказывается на здоровье нации», – подчеркнул он.
Президент РФ также предложил за счет федеральных средств ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах и селах, не менее 350 спортивных объектов, где смогут заниматься дети и взрослые. На эти цели дополнительно за шесть лет будет направлено около 65 млрд рублей из федерального бюджета, уточнил он.
«Условия для занятий спортом должны быть в вузах, колледжах, школах и дошкольных учреждениях», – отметил Путин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»