Более 83 млн россиян сделали первую прививку от Covid-19

В России первым компонентом вакцины против коронавируса привились 83 674 549 человек, полный курс прошли 79 269 115. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову сообщает оперштаб по борьбе с распространением Covid-19.

«По состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла — 79 269 115 раз», — поделилась она.

По данным на 26 января, коллективный иммунитет в России достигал 64,2%, однако в ряде регионов показатель падает из-за низких темпов ревакцинации.

Заболеваемость же, наоборот, растет. Так, за прошедшие сутки по стране выявлено почти 100 тыс. новых зараженных.