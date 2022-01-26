Коллективный иммунитет к Covid-19 в России достиг 64,2%

За неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 64,2%. Однако в ряде регионов наблюдается его снижение, заявила на совещании Правительства с Президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова.

«Уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день составляет 64,2%. В ряде регионов, к сожалению, имеет тенденцию к снижению», — заявила она.

По словам вице-премьера, такое происходит из-за того, что первично привитые или переболевшие не приходят на ревакцинацию спустя полгода после этого.