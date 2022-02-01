Более 600 тыс. тонн снега вывезли городские службы с улиц Казани с начала зимнего сезона

С начала зимнего сезона с улиц Казани вывезено почти 630 тысяч тонн снега. Об этом сообщает портал мэрии со ссылкой на данные Комитета внешнего благоустройства.

За минувшие сутки с улиц вывезено порядка 12,7 тыс. тонн снега. Нынешняя зима выдалась довольной снежной. Только за несколько дней января в городе выпало 73% от месячной нормы осадков.

В пресс-службе мэрии напоминают, что в городе работают горячие линии по уборке снега. Они работают в районных администрациях. Заявку на уборку снега можно также оставить в сервисе «Открытая Казань».

На несанкционированный сброс снега казанцы могут пожаловаться в Минэкологии РТ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», несанкционированную свалку снега площадью 300 кв. метров казанские экологи обнаружили на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Виновник был задержан на месте.