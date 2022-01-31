Экологи обнаружили организатора незаконной свалки на территории Русско-Немецкой Швейцарии

Несанкционированную свалку снега площадью 300 кв. метров обнаружили казанские экологи на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Виновник был задержан на месте, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Несанкционированное складирование снега выявили инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ на территории Русско-Немецкой Швейцарии. В ходе обследования участка сотрудники зафиксировали грузовой самосвал КАМАЗ, водитель которого выгружал снег. Площадь незаконного складирования составила 300 кв. метров, а объем – 84 кубометра», — сказано в сообщении.

Собственнику транспортного средства направлено извещение для составления административного материала по ч. 1 ст. 3.6 КоАП РТ. В отношении администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Материалы дела направлены в Вахитовский районный суд Казани для принятия решения. Нарушителю грозит штраф в размере 100 тыс. рублей.