news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Казань
10 января 2022  10:45
Егор Никитин

С начала января в Казани выпало 73% от месячной нормы осадков

news_top_970_100

С начала 2022 года в городе выпало уже 24 мм осадков — это 73% от месячной нормы. Дорожные службы Казани во время праздников работали в круглосуточном режиме. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

«Среднесуточный выход техники составил 485 единиц. Выполнялась противогололедная обработка тротуаров, а также работы по вывозу снега. С начала сезона всего израсходовано 38 тыс. тонн противогололедных материалов, вывезено 294 тыс. тонн снега», — сообщил Куляжев.

По его словам, в целом за прошедший период каких-либо значительных происшествий на объектах дорожного хозяйства не зафиксировано. 

«Но подрядным организациям следует обратить более пристальное внимание на своевременную уборку тротуаров и внутриквартальных проездов, по которым на сегодня имеются нарекания», — заключил Игорь Куляжев.

#Деловой понедельник #игорь куляжев
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное