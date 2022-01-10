С начала января в Казани выпало 73% от месячной нормы осадков

С начала 2022 года в городе выпало уже 24 мм осадков — это 73% от месячной нормы. Дорожные службы Казани во время праздников работали в круглосуточном режиме. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

«Среднесуточный выход техники составил 485 единиц. Выполнялась противогололедная обработка тротуаров, а также работы по вывозу снега. С начала сезона всего израсходовано 38 тыс. тонн противогололедных материалов, вывезено 294 тыс. тонн снега», — сообщил Куляжев.

По его словам, в целом за прошедший период каких-либо значительных происшествий на объектах дорожного хозяйства не зафиксировано.

«Но подрядным организациям следует обратить более пристальное внимание на своевременную уборку тротуаров и внутриквартальных проездов, по которым на сегодня имеются нарекания», — заключил Игорь Куляжев.