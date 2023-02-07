Более 6 тыс. человек погибли в результате землетрясений в Турции и Сирии

Количество погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 4544 человек. Ранены 26 тыс. 725 человек. В Сирии по обновленным данным погибли порядка 1,5 тыс. человек. Таким образом, суммарное количество жертв стихийного бедствия в обеих странах превысило 6 тыс. человек, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные местных властей.

Районы землетрясения в Турции объявлены зоной ЧС, в них введено чрезвычайное положение. Как и в Сирии, здесь продолжаются поисково-спасательные работы, участие в них принимают спасатели из России.

Напомним, с утра 6 февраля произошли первые землетрясения в Турции магнитудой до 7,8. Предыдущей ночью зафиксировано третье землетрясение за сутки магнитудой 5,6, которое затронуло центральные районы страны с эпицентром неподалеку от района Гёльбаши. Из-за мощных подземных толчков сдвинулись литосферные плиты.