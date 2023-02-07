Третье за сутки землетрясение произошло в Турции

В Турции вновь произошло землетрясение. На этот раз оно затронуло центральные районы страны с эпицентром неподалеку от района Гёльбаши, сообщает РИА Новости со ссылкой на Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение магнитудой 5,6 случилось в 3.13 по местному времени (6.13 по Москве).

Первое землетрясение магнитудой 7,4 случилось накануне утром. Толчки произошли и в Сирии, где погибли 711 и ранен 1431 человек. Позднее в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6, от которого больше всего пострадал Газиантеп.

Напомним, что Президент России Владимир Путин предложил обеим странам помощь в ликвидации последствий ЧС и оба лидера — Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад — приняли помощь МЧС РФ. Кроме того, слова соболезнования президентам пострадавших стран передал Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов.