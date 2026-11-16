Более 50 заявок поступило на конкурс видеороликов «Хоровод культур»

Сегодня, 16 ноября, завершается прием заявок на конкурс видеороликов народной песни и танца «Хоровод культур», организованный «Татар-информом» при поддержке Дома Дружбы народов Татарстана. На данный момент организаторы получили уже более 50 заявок из разных районов республики.

География участников охватывает практически всю республику. Чаще всего заявки приходят из Казани и Набережных Челнов, а также из Атнинского, Спасского, Сабинского и Высокогорского районов. Среди участников как коллективы крупных городов, так и сельские дома культуры, школы, центры национальных культур и семейные ансамбли.

В заявках чаще всего фигурируют татарские, русские, чувашские, кряшенские, удмуртские и марийские коллективы. При этом участники присылают как народные песни, так и танцы – фольклорные, этнические и народно-сценические.

Напомним, конкурс «Хоровод культур» приурочен ко Дню народного единства. На конкурс принимаются видеозаписи народной песни или танца продолжительностью до 5 минут. Сегодня последний день, когда можно подать заявку. Для участия необходимо разместить видео во «ВКонтакте» с хештегом #Хороводкультур, указать название коллектива, район, руководителя, название номера и народ, чью традицию вы представляете. Страница должна быть открыта, а личные сообщения доступны для связи.

С 17 по 19 ноября экспертное жюри «Татар-информа» отберет 10 финалистов, а с 20 по 30 ноября на сайте агентства пройдет открытое народное голосование. Победители будут определены в трех номинациях: «Лучший видеоролик с народным танцем», «Лучший видеоролик с народной песней» и «Симпатия редакции» (решение жюри). Торжественное награждение состоится в начале декабря, а лауреаты смогут выступить на церемонии.

«Хоровод культур» продолжает традицию творческих проектов «Татар-информа»: ранее агентство провело конкурс «А у нас на грядке», который также собрал множество заявок и привлек широкую аудиторию.

Если вы еще не успели подать заявку – сегодня последний шанс. Не упустите возможность достойно представить свой район и свой народ на конкурсе «Хоровод культур».