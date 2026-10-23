«Татар-информ» наградил победителей конкурса «А у нас на грядке...»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Церемония награждения победителей конкурса «А у нас на грядке...» прошла сегодня в «Татар-информе».

Победителей поздравили главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов, председатель Союза садоводов Татарстана Илья Слесарский и медиапродюсер Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова.

Главный приз абсолютному лидеру конкурса – Михаилу Ажимову из села Антоновка вручил Ринат Билалов. Победитель представил на конкурсе зрителей тыкву весом 240 кг. По словам Михаила, этот гигантский плод уже успел стать местной достопримечательностью возле Московского рынка в Казани.

«Я был приятно удивлен откликом жителей республики и тем, насколько глубока связь людей с землей. Потому что, наверное, в каждой семье есть тематика садоводства, она не чужда нашей республике. Так или иначе, все мы или связаны с землей, или были связаны. И то, что был такой широкий отклик на конкурс, конечно, очень радует», – сказал Ринат Билалов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Главный редактор «Татар-информа» отметил высокую активность читателей и труд всех конкурсантов. «Самое главное – это обратная связь от читателей. Люди умеют ценить чужой труд. Когда мы оценивали работы, было очень сложно выбрать финалистов. Смотришь и думаешь: сколько же человек сил потратил, насколько он увлечен. Это достойно восхищения!» – сказал Ринат Билалов.

С заслуженным вторым местом Оксану Кутаранову из Набережных Челнов поздравил председатель Союза садоводов Татарстана Илья Слесарский. Она покорила зрителей фотографией стеллажей, доверху заполненных домашними заготовками, по ее словам, по бабушкиным рецептам.

«Когда мы смотрим на такое количество заготовок, это подтверждает, что наши садоводы – это продовольственная безопасность страны. Они могут прокормить не только себя и близких, но и соседей. А свое, натуральное, возвращает богатырское здоровье. Когда есть частный огород и дети едят настоящие витамины, это бесценно. Понятно, что все есть в магазинах, но там мы не видим, как это росло», – отметил Слесарский.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В роскошных национальных костюмах на церемонию награждения приехала вся семья Натальи Сахибгареевой, занявшей третье место. Вручила заслуженную награду победительнице медиапродюсер Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова.

Для всех победителей конкурса она подготовила тематические книги в качестве подарков от издательства.

«Насколько же благодатна наша татарстанская земля! Как представитель издательства, хочу сказать, что прежде всего это огромный труд, это ваше время. И я очень надеюсь, что благодаря нашим книгам вы найдете время, чтобы посидеть и просто отдохнуть. Одна из таких книг – это кулинарная книга с рецептами Юнуса Ахметзянова, которая позволит вам сделать еще и вкусные блюда с помощью ваших вот таких прекрасных урожаев», – сказала она.

Церемония завершилась теплыми аплодисментами и общей фотографией.

Напомним, конкурс «А у нас на грядке...» был организован Информационным агентством «Татар-информ» при поддержке Союза садоводов Татарстана. Всего на конкурс поступило более 30 заявок, а в итогом голосовании приняли участие более 2 тыс. человек. По итогам народного голосования были определены три победителя, набравших наибольшее количество голосов.