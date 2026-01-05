news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 января 2026 22:20

Более 50 внуков, правнуков и праправнуков: жительница Нижнекамска отметила столетие

Читайте нас в
Телеграм
Более 50 внуков, правнуков и праправнуков: жительница Нижнекамска отметила столетие

Труженице тыла, жительнице Нижнекамского района Магинур Шарифулловне Загрутдиновой исполнилось 100 лет.

Ее детство и юность пришлись на годы Великой Отечественной войны. В военный период она трудилась в колхозе, работала на полях, внося вклад в Победу. За труд награждена многочисленными наградами.

С супругом – инвалидом Великой Отечественной войны Хасиятом Маслаховичем Загрутдиновым – она прожила в браке 45 лет. В семье воспитали семерых детей. Сегодня у юбилярши 19 внуков, 28 правнуков и 5 праправнуков.

Именинницу навестили представители администрации района, которые передали подарки и письмо от Президента России Владимира Путина.

«От всей души желаю Магинур Шарифулловне крепкого здоровья, душевного тепла и заботы близких. Низкий поклон и искренняя благодарность за труд и жизненный путь», – отметил в своем обращении глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

по теме «Болею за «Ак Барс» всем сердцем»: 100-летнюю жительницу Татарстана поздравили с юбилеем
«Болею за «Ак Барс» всем сердцем»: 100-летнюю жительницу Татарстана поздравили с юбилеем
по теме Глава Мамадышского района поздравил труженицу тыла со 100-летием
Глава Мамадышского района поздравил труженицу тыла со 100-летием
#долгожители татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

5 января 2026
В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

5 января 2026