Более 50 внуков, правнуков и праправнуков: жительница Нижнекамска отметила столетие

Труженице тыла, жительнице Нижнекамского района Магинур Шарифулловне Загрутдиновой исполнилось 100 лет.

Ее детство и юность пришлись на годы Великой Отечественной войны. В военный период она трудилась в колхозе, работала на полях, внося вклад в Победу. За труд награждена многочисленными наградами.

С супругом – инвалидом Великой Отечественной войны Хасиятом Маслаховичем Загрутдиновым – она прожила в браке 45 лет. В семье воспитали семерых детей. Сегодня у юбилярши 19 внуков, 28 правнуков и 5 праправнуков.

Именинницу навестили представители администрации района, которые передали подарки и письмо от Президента России Владимира Путина.

«От всей души желаю Магинур Шарифулловне крепкого здоровья, душевного тепла и заботы близких. Низкий поклон и искренняя благодарность за труд и жизненный путь», – отметил в своем обращении глава Нижнекамского района Радмир Беляев.