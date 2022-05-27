Более 50 татарстанцев получили консультацию по вопросам газификации

Сегодня в Общественной палате Татарстана состоялась горячая линия по вопросам реализации Программы развития газоснабжения и газификации регионов на 2021–2025 годы, во время которой более полусотни татарстанцев получили необходимую консультацию.

«Мероприятие несомненно имеет свой эффект, помогает людям получить ответы на волнующие вопросы, а также помогает нам, специалистам, реализующим программу, понять, на какие моменты нужно сделать акцент в информировании населения о ходе догазификации», — рассказал начальник службы технических условий ООО «Газпром трансгаз Казань» Артем Алексеев.

Горячая линия по вопросам газификации проводится Общественной палатой Татарстана уже второй раз. Ее цель — повысить информированность населения республики о возможностях федеральной программы по догазификации. На первую горячую линию, которая проходила в марте этого года, поступило около сотни обращений.

Благодаря Программе развития газоснабжения и газификации регионов проводится подведение газа до домовладений в отдаленных уголках республики. В 2022 году в Татарстане бесплатно газифицируют свыше 8,5 тыс. домовладений.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин поручил расширить программу газификации.